Agguato nel Napoletano | uomo ferito gravemente in strada
Tempo di lettura: < 1 minuto Agguato nel pomeriggio a Mugnano di Napoli, in via Luca Giordano, dove ignoti in sella a una moto hanno esploso tre colpi di pistola all’indirizzo di Giuseppe Cipressa, 64 anni, già noto alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Marano di Napoli. L’uomo era a bordo della propria auto quando è stato colpito alla clavicola, all’orecchio e al torace per poi essere trasferito all’ospedale di Giugliano in Campania in codice rosso. La vittima é attualmente ricoverata ed è in pericolo di vita. Riservata la prognosi. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
