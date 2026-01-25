David a Sky | Il mio gol al momento perfetto contento dell’affetto dei tifosi Spalletti ha avuto un grande effetto

David ha commentato il suo recente gol, definendolo il momento perfetto e mostrando soddisfazione per l’affetto dei tifosi. Ha anche sottolineato l’importante impatto di Spalletti sulla squadra, riconoscendone il ruolo nel miglioramento complessivo. Le sue parole riflettono gratitudine e fiducia, elementi fondamentali per affrontare le prossime sfide della stagione.

. Le dichiarazioni. Jonathan David ha parlato a Sky Sport dopo Juve Napoli. GOL E VITTORIA – « E’ stata una gara difficile, uno scontro tra le parti alte della classifica e sapevamo che sarebbe stata complicata, intensa, il mio gol è arrivato nel momento perfetto per darci fiducia, forza ed energia. E’ stata una gara difficile ma abbiamo difeso bene e creato molte occasioni ». CORI ALL’USCITA DAL CAMPO – « Onestamente non ho sentito perché ero molto concentrato sulla gara ma è una cosa che ogni giocatore apprezza molto e sono molto contento ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

