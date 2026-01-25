Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha commentato a Sky Sport dopo la partita contro il Napoli. Ha sottolineato le qualità di David come attaccante e ha parlato delle esigenze di mercato, evidenziando la necessità di un giocatore come Hojlund. Tuttavia, ha anche espresso soddisfazione per McKennie, considerandolo adatto come centravanti. Le sue parole offrono uno sguardo sulle valutazioni tecniche e sulle strategie della squadra.

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato a Sky Sport nel post partita di Juve Napoli. Tutte le dichiarazioni. Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport nel post partita di Juve Napoli. VITTORIA IMPORTANTE – « Le vittorie sono tutte importanti, valgono sempre lo stesso tre punti. E le partite sono tutte difficili, per cui è una vittoria importante per la consapevolezza di quelle che sono le cose che facciamo, che sono quelle giuste per quello che è la consapevolezza dei calciatori, che sono calciatori che possono esprimere un calcio di livello. È quello, è la tua consapevolezza che ti pone nella dimensione poi di quello che vorresti essere, di quello che vuoi raggiungere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti a Sky: «David è un attaccante di razza. Mercato? Ci vorrebbe qualcuno come Hojlund, ma McKennie è perfetto come centravanti»

Spalletti dopo Juve Napoli: «David è un attaccante di razza, ma ci vorrebbe qualcuno come Hojlund! Vittorie così…»Dopo la vittoria per 3-0 contro il Napoli, Luciano Spalletti ha commentato la prestazione della Juventus, sottolineando l'importanza di un attaccante come Hojlund e lodando David come un attaccante di razza.

Spalletti a Sky: «McKennie è un centravanti perfetto. David stasera ha strappato palloni decisivi»Dopo la vittoria per 3-0 contro il Napoli, Luciano Spalletti ha commentato a Sky le prestazioni dei suoi giocatori, evidenziando l’importanza di McKennie come centravanti e sottolineando l’impegno di David nel recupero dei palloni decisivi.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Le possibili scelte di Spalletti: verso il Napoli nel segno della continuità; Spalletti: Yildiz alieno! Cambiaso, McKennie, David, Openda e la verità sul battibecco col tifoso; Il botta e risposta con la giornalista di Spalletti in diretta: Lei come sta? È serena?; Spalletti: Di Jonathan David sono soddisfatto, ma gli manca...

Spalletti a Sky: Serve un attaccante? Contento di David e c'è anche McKennie che fa tutto bene. Grande partita della JuventusDopo il trionfo conquistato contro il Napoli, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport: Una vittoria importante che vi avvicina al Napoli e di grandissimo ... tuttojuve.com

Alla Juve serve una punta? Spalletti: Felici di David, McKennie attaccante perfettoIl tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match casalingo contro il Napoli vinto per 3-0 e valido per la 22^. tuttomercatoweb.com

#Spalletti: “ #David giocatore forte: stasera ha fatto un gran gol, da attaccante vero. Vittoria importante ma come tutte le gare vale sempre 3 punti. Serve qualcuno come #Hojlund che ti pulisce la palla quando gliela lanci lunga: ci mancherebbe uno che fa anch x.com

David: “Juve, dammi tempo! Le parole forti di Spalletti e cosa ho sentito dopo il rigore col Lecce" - facebook.com facebook