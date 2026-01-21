Medicina tutti i posti esauriti | nessuna seconda occasione in Albania

Per l’anno accademico 2026, i posti disponibili nelle facoltà di Medicina e Chirurgia in Albania sono stati completamente assegnati. Attualmente, non sono previste ulteriori opportunità di ammissione. Si consiglia di monitorare eventuali aggiornamenti o future aperture di posti per coloro interessati a intraprendere questo percorso di studi.

Tutti i posti disponibili per l’accesso alle facoltà di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2026 risultano assegnati. Il traguardo è stato raggiunto nel giorno di avvio del secondo giro di immatricolazioni, dopo che il primo scorrimento della graduatoria nazionale non era stato sufficiente a coprire l’intera offerta formativa. Medicina, assegnati tutti i posti disponibili per il 2026. Il primo turno di immatricolazioni si era aperto l’ 8 gennaio, con la pubblicazione della graduatoria unica nazionale e si era concluso una settimana dopo. Tuttavia, non tutti gli studenti ammessi avevano formalizzato l’iscrizione, in molti casi perché assegnati a un ateneo diverso dalla prima scelta o per valutazioni personali legate alla sede o ai punteggi ottenuti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

A Medicina assegnati tutti i postiTutti i posti disponibili per Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria all’Università dell’Insubria sono stati assegnati.

