Sorrentino | Dobbiamo ripartire dal secondo tempo

Dopo la seconda sconfitta consecutiva, Alessandro Sorrentino ha sottolineato l’importanza di ripartire dalla ripresa del secondo tempo. Nel post partita al Druso di Bolzano, il tecnico del Padova ha analizzato gli aspetti da migliorare e ha indicato nella fase finale della gara un punto di partenza per tornare a crescere. Un’analisi lucida e mirata a rafforzare il cammino della squadra.

Padova sconfitto a Bolzano dal Südtirol: il portiere biancoscudato analizza il k.o. e invita alla reazione immediata: «Nel primo tempo siamo stati secondi su tutto. Serve unità e mentalità. Qui sto benissimo: Padova è la mia rivincita». Nel post gara del Druso di Bolzano, Alessandro Sorrentino analizza con lucidità la seconda sconfitta consecutiva del Padova e individua nel secondo tempo la base da cui ripartire. «Secondo me il rinvio per il meteo non ci ha condizionati. Nel primo tempo abbiamo avuto un atteggiamento diverso rispetto alla ripresa: ci siamo fatti sorprendere un po’ dalla loro aggressività e dalla loro fisicità.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

