Gattuso a Rai | Chiedo scusa ai tifosi 4-1 contro la Norvegia è pesante dobbiamo ripartire dal primo tempo
Inter News 24 Gattuso si scusa con i tifosi dopo il pesante 4-1 contro la Norvegia e promette di ripartire dalle cose buone viste nel primo tempo. Rino Gattuso ha rilasciato dichiarazioni a Rai Sport dopo la sconfitta per 4-1 subita dall’ Italia contro la Norvegia a San Siro. Il commissario tecnico ha parlato con franchezza del risultato e delle difficoltà incontrate dalla squadra, in particolare nella seconda parte del match. «Innanzitutto chiedo scusa ai nostri tifosi, 4-1 è un risultato pesante dopo un primo tempo molto buono da squadra vera. Nel secondo tempo siamo stati al di sotto, è la delusione più grande». 🔗 Leggi su Internews24.com
