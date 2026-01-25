Slittino su pista naturale Castiglioni regina a Lasa | oro anche per i fratelli Lambacher ai Campionati Europei

Ai Campionati Europei di slittino su pista naturale a Lasa, in provincia di Bolzano, gli atleti italiani hanno ottenuto importanti risultati. Nina Castiglioni si è laureata campionessa europea nel singolo femminile, mentre i fratelli Lambacher hanno conquistato la medaglia d’oro nel doppio maschile. La competizione ha confermato il talento e la crescita dello sport in Italia in questa disciplina.

A Lasa (Bolzano) trionfo italiano ai Campionati Europei: Nina Castiglioni conquista il titolo nel singolo femminile, Lambacher d'oro e PaurHofer di bronzo nel doppio maschile. L'Italia dello slittino su pista naturale continua a dominare la scena continentale. Sulla pista Gafair di Lasa, in Alto Adige, arrivano risultati straordinari ai Campionati Europei, con titoli e podi che confermano la supremazia azzurra.

