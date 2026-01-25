Siringa usata sull' ingresso della piscina allarme a Sondrio

A Sondrio, sabato mattina, è stata trovata una siringa usata lungo la rampa di accesso alla piscina comunale, vicino a un popolare parco giochi. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra residenti e visitatori, evidenziando l’importanza di garantire sicurezza e controllo nelle aree pubbliche della città. La vicenda è sotto esame da parte delle autorità competenti, che stanno valutando eventuali interventi per prevenire simili situazioni in futuro.

Rinvenuta sabato mattina lungo la rampa d'accesso, a pochi metri da uno dei parchi giochi più frequentati da bambini. Il tamtam dei genitori sui social Apprensione a Sondrio per una siringa usata rinvenuta sabato mattina lungo la rampa della piscina comunale, a pochi metri da uno dei parchi gioco più frequentati della città. Accanto alla siringa era presente anche il cappuccio copri-ago, sporco di sangue, un dettaglio che ha contribuito ad accrescere l'allarme tra i residenti. L'area è particolarmente sensibile, anche perché la piscina comunale è quotidianamente teatro di corsi e attività frequentati da moltissimi bambini e ragazzi sondriesi.

