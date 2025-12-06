Sondrio | entro il 10 dicembre la gara per la gestione della piscina
Sarà indetta entro il prossimo 10 dicembre, dunque nel giro di pochi giorni, la gara per la gestione della piscina di Sondrio: questo l'annuncio dell'assessore allo sport del capoluogo Michele Diasio nel corso della seduta dell'ultimo consiglio comunale a Palazzo Pretorio, in risposta a. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
