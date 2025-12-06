Sondrio | entro il 10 dicembre la gara per la gestione della piscina

Sondriotoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà indetta entro il prossimo 10 dicembre, dunque nel giro di pochi giorni, la gara per la gestione della piscina di Sondrio: questo l'annuncio dell'assessore allo sport del capoluogo Michele Diasio nel corso della seduta dell'ultimo consiglio comunale a Palazzo Pretorio, in risposta a. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

