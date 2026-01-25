Si schianta contro un furgone in sosta e si addormenta in auto

Da padovaoggi.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra il 24 e il 25 gennaio a Vigonza si sono verificati due incidenti stradali, entrambi causati da fuoriuscite autonome. Fortunatamente, nessuno ha riportato ferite, ma in uno dei casi il conducente dovrà affrontare un procedimento giudiziario per guida in stato di ebbrezza. Gli episodi evidenziano l’importanza di mantenere comportamenti responsabili alla guida, anche in condizioni di scarso traffico o di stanchezza.

Doppio incidente nella notte tra il 24 e il 25 gennaio a Vigonza. Per pura fatalità i protagonisti delle fuoriuscite autonome non hanno riportato conseguenze, ma almeno in un caso il protagonista dovrà rispondere all'autorità giudiziaria con l'accusa di guida in stato d'ebbrezza. Oltre all'abuso.🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Leggi anche: Ruba un furgone, poi si schianta contro le auto in sosta: caos a Sant'Eustachio

Si schianta contro le auto in sosta e si cappotta: incidente in via CimabueNella notte a Arezzo, in via Cimabue, si è verificato un incidente stradale intorno alle 00:30.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Un treno ha investito un furgone a un passaggio a livello a Wola Filipowska

Video Un treno ha investito un furgone a un passaggio a livello a Wola Filipowska

Argomenti discussi: In auto si schianta contro un camion a Revello: muore a 20 anni, è l’ennesima vittima della strada; Ubriaco si schianta contro un’auto parcheggiata; Auto si schianta contro un palo della luce alla rotatoria della Madonnina; Capannori, auto si schianta contro un palo della luce e si ribalta.

si schianta contro unAuto si schianta contro la statua in mezzo alla rotondaIl conducente è stato portato in ospedale Auto si schianta contro la statua in mezzo alla rotonda nel Novarese ... laprovinciadibiella.it

si schianta contro unAuto contro un albero. Cinque i feriti, tutti tra i 18 e i 22 anniUn'auto che sbanda, colpisce vari pali della segnaletica, poi si schianta contro un albero. È accaduto sulla via Appia a Velletri, in provincia di Roma. Nel violento impatto sono rimasti feriti i 5 ... rainews.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.