Si schianta contro un furgone in sosta e si addormenta in auto

Nella notte tra il 24 e il 25 gennaio a Vigonza si sono verificati due incidenti stradali, entrambi causati da fuoriuscite autonome. Fortunatamente, nessuno ha riportato ferite, ma in uno dei casi il conducente dovrà affrontare un procedimento giudiziario per guida in stato di ebbrezza. Gli episodi evidenziano l’importanza di mantenere comportamenti responsabili alla guida, anche in condizioni di scarso traffico o di stanchezza.

Doppio incidente nella notte tra il 24 e il 25 gennaio a Vigonza. Per pura fatalità i protagonisti delle fuoriuscite autonome non hanno riportato conseguenze, ma almeno in un caso il protagonista dovrà rispondere all'autorità giudiziaria con l'accusa di guida in stato d'ebbrezza. Oltre all'abuso.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Ruba un furgone, poi si schianta contro le auto in sosta: caos a Sant'Eustachio Si schianta contro le auto in sosta e si cappotta: incidente in via CimabueNella notte a Arezzo, in via Cimabue, si è verificato un incidente stradale intorno alle 00:30. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Un treno ha investito un furgone a un passaggio a livello a Wola Filipowska Argomenti discussi: In auto si schianta contro un camion a Revello: muore a 20 anni, è l’ennesima vittima della strada; Ubriaco si schianta contro un’auto parcheggiata; Auto si schianta contro un palo della luce alla rotatoria della Madonnina; Capannori, auto si schianta contro un palo della luce e si ribalta. Auto si schianta contro la statua in mezzo alla rotondaIl conducente è stato portato in ospedale Auto si schianta contro la statua in mezzo alla rotonda nel Novarese ... laprovinciadibiella.it Auto contro un albero. Cinque i feriti, tutti tra i 18 e i 22 anniUn'auto che sbanda, colpisce vari pali della segnaletica, poi si schianta contro un albero. È accaduto sulla via Appia a Velletri, in provincia di Roma. Nel violento impatto sono rimasti feriti i 5 ... rainews.it Tragedia sulla A22 tra Avio e Affi: furgone si schianta su un camion in sosta, due morti. L’incidente è avvenuto poco prima delle 4 del mattino al km 188 in direzione sud. Dopo il tamponamento il furgone ha preso fuoco. x.com Primo piano | Furgone si schianta contro il muro di una casa. Soccorritori calati col verricello - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.