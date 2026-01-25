Settimo Torinese dal Pd oltre 24mila euro per pagare l' albergo ai rom

A Settimo Torinese, il Partito Democratico ha stanziato oltre 24.000 euro per coprire i costi di un soggiorno in hotel destinato a persone rom. La cifra, oggetto di discussione pubblica, si inserisce nel contesto delle politiche locali di accoglienza e gestione dei servizi sociali. È importante analizzare con attenzione le scelte amministrative e il loro impatto sulla comunità, evitando interpretazioni affrettate o sensazionalistiche.

Quasi 25mila euro per pagare l'hotel ai rom. Mentre la sinistra sbraita contro il fantomatico "resort" ai poliziotti in Albania, ecco che il Pd di Settimo Torinese offre il soggiorno ai nomadi. A denunciare quanto sta accadendo è la Lega, che mostra una determina comunale del 1° dicembre 2025. La determina riguarda il rimborso delle spese sostenute dal Comune per l'accoglienza temporanea di una famiglia rom a seguito dello sgombero del campo abusivo di Via Moglia avvenuto nel mese di luglio. Nel testo del documento si legge che la misura si è resa "necessaria a causa di diverse fragilità sociali e socio-sanitarie presenti al suo interno".

