Soffocato dal cibo durante il pranzo con i parenti morto 47enne di Settimo Torinese
Il pranzo della vigilia di Natale si è trasformato in tragedia a Settimo Torinese dove un uomo di 47 anni, Giovanni Lopez, è morto soffocato dal cibo. Si è parlato di un boccone di panettone, ma in realtà si trattava di un pezzo di frutta. È accaduto intorno alle 14.30 durante il pranzo con i. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: Soffocato da un pezzo di panettone durante il pranzo con i parenti, morto 47enne di Settimo Torinese
Leggi anche: Muore soffocato da una fetta di panettone durante il pranzo, la tragedia a Settimo Torinese: «I familiari hanno provato a salvarlo»
Settimo Torinese: uomo di 47 anni soffoca durante il pranzo della Vigilia - Un pranzo natalizio si trasforma in dramma a Settimo Torinese, dove un uomo di 47 anni ha perso la vita soffocando con una fetta di panettone mentre era a tavola con la famiglia. news.fidelityhouse.eu
Soffocato da una fetta di panettone: muore a 47 anni durante il pranzo della Vigilia - Durante il pranzo della Vigilia di Natale, Giovanni Lopez è morto soffocato davanti ai familiari nonostante i soccorsi. ilfattoquotidiano.it
Giovanni Lopez è morto soffocato dal panettone al pranzo della vigilia di Natale, ostruite le vie respiratorie - Uomo di 47 anni muore soffocato durante il pranzo della vigilia a Settimo Torinese: inutili i soccorsi, esclusa ogni responsabilità di terzi ... virgilio.it
++ Muore soffocato dal panettone ++ Tragedia alla vigilia di Natale a Settimo Torinese: un 47enne muore soffocato da un boccone di panettone. Il dramma si è consumato intorno alle 14.30 in un’abitazione del quartiere Borgo Nuovo, dove Giovanni Lopez sta - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.