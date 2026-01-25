Serie C Livorno-Vis Pesaro in diretta LIVE
La sfida tra Livorno e Vis Pesaro, valida per la Serie C, si svolge oggi alle 17. La squadra amaranto cerca di confermare il buon momento, proseguendo la serie di risultati positivi iniziata con la vittoria esterna contro il Guidonia. Segui la partita in diretta per aggiornamenti in tempo reale su questo incontro importante per la classifica.
Dare continuità alla vittoria esterna con il Guidonia. Questo l'obiettivo del Livorno nella gara contro la Vis Pesaro (fischio d'inizio alle 17.30 allo stadio Armando Picchi), valevole per la 23esima giornata del girone B di serie C. Gli amaranto, al momento, si trovano appena sopra la zona.🔗 Leggi su Livornotoday.it
Tifosi del Livorno in trasferta a Pesaro 2025-26.
Argomenti discussi: c'è la Vis Pesaro. Venturato: Vogliamo dare continuità; Serie C, le gare della 22^ giornata su Sky; Serie C, Ascoli: c’è il Perugia. Samb con la Pianese. Vis a Livorno; Livorno-Vis Pesaro: arbitrerà Fabio Rosario Luongo di Frattamaggiore.
Pronostico Livorno vs Vis Pesaro – 25 Gennaio 2026Al Stadio Armando Picchi si prepara una sfida di peso per la Serie C: il match Livorno - Vis Pesaro, in programma il 25 Gennaio 2026 alle 17:30. Entrambe le ... news-sports.it
Serie C, Ascoli: c’è il Perugia. Samb con la Pianese. Vis a LivornoI piceni devono rialzare la testa, i biancorossi sono in crisi di risultati. I rossoblù vogliono sbloccarsi al Riviera ... centropagina.it
