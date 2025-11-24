Calcio serie C Perugia - Vis Pesaro | la diretta della partita
Caro Grifo, è ora di iniziare a raccogliere. Il posticipo di questa sera presenta al Perugia un'opportunità da cogliere, ovvero quella di dimezzare il ritardo dalla zona salvezza.Il Pontedera è stato battuto dal Bra e vincendo è possibile avvicinarlo a tre punti. Peccato però che l'avversario non. 🔗 Leggi su Today.it
Calcio serie C, Perugia - Vis Pesaro: la diretta della partita - Per i biancorossi, costretti a rinunciare in extremis a Tumbarello, è una finale. Riporta today.it
Serie C, Girone B: Perugia-Vis Pesaro, le probabili formazioni - Posticipo interessante e dal pronostico incerto quello del Curi, dove il Perugia ospita la Vis Pesaro: fischio d’inizio alle 20. Secondo sportal.it
Calcio serie C, Perugia - Vis Pesaro: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta - Tedesco con il dubbio Tumbarello (pronto Giunti) e con un ballottaggio davanti; due le assenze pesanti tra le fila dei marchigiani ... Secondo today.it