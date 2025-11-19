Se nel buio avrai paura | dal 20 novembre 2025 al cinema il nuovo film di Francesco Greco

Arriverà nelle sale italiane il 24 novembre 2025 “Se nel buio avrai paura”, il nuovo film diretto da Francesco Greco, un’opera intensa che affronta con coraggio temi urgenti e delicati come violenza domestica, femminicidio, alcolismo e gioco d’azzardo. Realizzato con sensibilità e con un forte intento sociale, il film mira a coinvolgere in particolare i giovani, invitandoli a una riflessione profonda su realtà spesso sommerse dal silenzio. Prima dell’uscita nazionale, il film sarà presentato in anteprima assoluta il 20 novembre a Roma, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari di Montecitorio, una cornice istituzionale di grande prestigio che sottolinea il valore sociale e culturale del progetto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it