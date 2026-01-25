Napoli viene offesa per una taglia | Se le piace mangiare | Cliente chiede scuse e risarcimento

Una cliente di Napoli ha denunciato un episodio di body shaming avvenuto in un esercizio commerciale, ricevendo commenti offensivi sulla sua taglia. La donna si è rivolta agli avvocati, chiedendo scuse e un risarcimento, sottolineando di essere stata vittima di discriminazione. La vicenda evidenzia l’importanza di rispettare la dignità di ogni individuo, anche in contesti pubblici e commerciali.

Cercava un cappotto visto online, ma ha trovato un'offesa: "Se ha la taglia 48, se le piace mangiare, non è colpa nostra". Una telefonata di pochi minuti, una frase buttata lì con leggerezza da una commessa e una ferita che brucia ancora. L'episodio risale al 13 gennaio. Dopo aver visto online un cappotto che le interessava, una donna contatta telefonicamente il negozio per una semplice informazione: sapere se il capo fosse disponibile in taglia 48. Alla risposta negativa, segue la replica che trasforma una normale conversazione commerciale in qualcosa di ben diverso, percepito come un attacco personale e offensivo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

“Sei taglia 48, se ti piace mangiare non è colpa nostra”, cliente va dagli avvocatiUna cliente con taglia 48, dopo aver contattato un negozio online per un cappotto, ha ricevuto una risposta che ha suscitato polemiche: “Se ha la taglia 48, se le piace mangiare, non è colpa nostra”.

