Scarlett White è la figlia d' arte che tra sfilate e campagne moda inizieremo a vedere ovunque

Scarlett White, figlia della top model Karen Elson e del musicista Jack White, sta emergendo nel mondo della moda. Con una formazione artistica a New York e un fascino che combina eleganza vittoriana e stile rock, sta conquistando casting e creativi. Tra sfilate e campagne, si prospetta come una presenza sempre più visibile nel panorama fashion, portando con sé un’immagine originale e distintiva.

Se poi si tratta della figlia della supermodella Karen Elson e del musicista Jack White, il fenomeno è più che amplificato: tuttavia per la diciannovenne, cresciuta tra Nashville e una costellazione di tour, fotografi e guardaroba couture non era esattamente un destino già scritto. Scarlett White si è infatti trasferita a New York per studiare arte, tra scultura e ceramica, ed è proprio lì che i talent scout hanno iniziato a fermarla per strada. È solo due anni fa che ha firmato i primi contratti come modella, e il «debutto» pubblico più impattante ha coinciso con l’orbita di Alessandro Michele: a settembre 2024 è apparsa come ospite, accanto alla madre, alla sua prima sfilata Valentino, e solo qualche settimana dopo l'abbiamo ritrovata dentro l’estetica del brand, nella campagna di Valentino per l'Autunno-inverno 2025 scattata da Glen Luchford. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

