La crisi del volto | l’intelligenza artificiale che sostituisce l’umanità nelle campagne moda
La moda è, da sempre, la grammatica della superficie, un linguaggio costruito sull'epidermide e sull'irripetibilità del corpo. Per generazioni, l'immaginario del lusso ha trovato nel carisma umano la sua verità, nelle modelle, icone che potevano persino definire una stagione. Oggi tuttavia questa impronta umana rischia di dissolversi nell'astrazione di un codice: l'ascesa dei modelli interamente generati dall ' i ntelligenza artificiale sembra essere l'inizio di una profonda crisi identitaria per le campagne moda, un dibattito etico che pone il valore dell'efficienza digitale contro l'irripetibile autenticità del volto umano.
