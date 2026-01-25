Scambiano e producono materiali pedopornografici | tre nuovi arresti dopo il medico di Torino e il prete di Brescia

Nella lotta contro la pedopornografia online, sono stati arrestati tre uomini, aggiungendosi ai casi già noti di un medico a Chivasso e un sacerdote a Brescia. Complessivamente, otto persone sono state coinvolte in attività illecite di scambio e produzione di materiale pedopornografico. Le autorità continuano le indagini per contrastare questo grave fenomeno e tutelare le vittime.

