Trieste scontri tra ultras di Triestina e Brescia prima della partita | tre arresti e un agente ferito

Tre ultras arrestati a Trieste per rissa aggravata e violenza durante Triestina-Brescia. Indagini in corso per identificare altri responsabili. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Trieste, scontri tra ultras di Triestina e Brescia prima della partita: tre arresti e un agente ferito

Argomenti simili trattati di recente

Identificazioni, denunce, Daspo, arresti. Gli scontri di domenica mattina dietro alla Curva Furlan del Rocco tra ultras del Brescia e della Triestina sono materia di indagine. La Digos lombarda e quella della Questura di Trieste stanno lavorando sulle due tifoseri - facebook.com Vai su Facebook

Udine, scontri dopo Italia-Israele. Fedriga: «Solidarietà alle forze dell’ordine, serve una condanna univoca della violenza» VIDEO https://triesteallnews.it/2025/10/udine-scontri-dopo-italia-israele-fedriga-solidarieta-alle-forze-dellordine-serve-una-condanna-un - X Vai su X

Trieste, scontri tra ultras di Triestina e Brescia prima della partita: tre arresti e un agente ferito - Tre ultras arrestati a Trieste per rissa aggravata e violenza durante Triestina- virgilio.it scrive

Rissa prima della partita Triestina-Brescia, tre ultras arrestati. L'agguato dei bresciani al bar e gli scontri a colpi di cinghia - Tre ultras sono stati arrestati per i tafferugli avvenuti allo stadio Nereo Rocco di Trieste domenica 2 novembre in occasione della partita ... Come scrive msn.com

Trieste, scontri al Rocco: tre arresti dopo le violenze tra ultras di Triestina e Brescia (2-1 per il Brescia) - Mattinata di arresti a Trieste dopo i violenti scontri avvenuti il 2 novembre nei pressi dello stadio “Nereo Rocco”, in occasione dell’incontro di Serie C Triestina – Brescia. Come scrive triestecafe.it