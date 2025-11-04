Trieste scontri tra ultras di Triestina e Brescia prima della partita | tre arresti e un agente ferito

Notizie.virgilio.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre ultras arrestati a Trieste per rissa aggravata e violenza durante Triestina-Brescia. Indagini in corso per identificare altri responsabili. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

trieste scontri tra ultras di triestina e brescia prima della partita tre arresti e un agente ferito

© Notizie.virgilio.it - Trieste, scontri tra ultras di Triestina e Brescia prima della partita: tre arresti e un agente ferito

Argomenti simili trattati di recente

trieste scontri ultras triestinaTrieste, scontri tra ultras di Triestina e Brescia prima della partita: tre arresti e un agente ferito - Tre ultras arrestati a Trieste per rissa aggravata e violenza durante Triestina- virgilio.it scrive

trieste scontri ultras triestinaRissa prima della partita Triestina-Brescia, tre ultras arrestati. L'agguato dei bresciani al bar e gli scontri a colpi di cinghia - Tre ultras sono stati arrestati per i tafferugli avvenuti allo stadio Nereo Rocco di Trieste domenica 2 novembre in occasione della partita ... Come scrive msn.com

trieste scontri ultras triestinaTrieste, scontri al Rocco: tre arresti dopo le violenze tra ultras di Triestina e Brescia (2-1 per il Brescia) - Mattinata di arresti a Trieste dopo i violenti scontri avvenuti il 2 novembre nei pressi dello stadio “Nereo Rocco”, in occasione dell’incontro di Serie C Triestina – Brescia. Come scrive triestecafe.it

Cerca Video su questo argomento: Trieste Scontri Ultras Triestina