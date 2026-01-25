Sassuolo-Cremonese streaming gratis | vedi la diretta live

Domenica 25 gennaio alle 12.30, Sassuolo e Cremonese si sfidano al Mapei Stadium nella 22ª giornata di Serie A. Entrambe le squadre, con 23 punti e senza vittorie da dicembre, cercano un risultato positivo per migliorare la loro posizione in classifica. La partita sarà disponibile in streaming gratuito, offrendo ai tifosi l'opportunità di seguire la sfida in diretta.

Domenica 25 gennaio alle 12.30 Sassuolo e Cremonese si affrontano al Mapei Stadium nella sfida valida per la 22ª giornata di Serie A: entrambe a quota 23 punti e senza vittorie da inizio dicembre, le due neopromosse cercano una svolta per consolidare il margine sulla zona calda. Classifica e contesto: equilibrio e urgenza. Il quadro è chiaro: Sassuolo e Cremonese hanno costruito fin qui un cammino solido, ma il girone di ritorno impone continuità. I neroverdi arrivano da un ciclo durissimo contro Juventus, Roma e Napoli, che ha frenato la corsa; i grigiorossi, dopo il successo sul Lecce, hanno rallentato raccogliendo pochi punti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

