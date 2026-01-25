A Frascati, in provincia di Roma, un autobus Cotral è stato colpito da un sasso durante il passaggio sulla tratta Rocca Priora-Roma Anagnina. L'episodio si è verificato ieri sera in via Cicerone, coinvolgendo un gruppo di individui non identificati. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto e identificare i responsabili.

Un atto vandalico ha colpito un autobus della linea Cotral a Frascati, situata in provincia di Roma. Nella serata di ieri, un gruppo di individui, la cui identità rimane sconosciuta, ha scagliato un sasso contro il mezzo in servizio sulla tratta Rocca Priora-Roma Anagnina mentre si trovava in via Cicerone. Il sasso ha colpito la fiancata sinistra del bus, frantumando uno dei finestrini laterali. Intervento delle Forze dell’Ordine. Dopo l’accaduto, i responsabili si sono dati alla fuga, dileguandosi a piedi tra le vie circostanti e riuscendo a far perdere le proprie tracce. Fortunatamente, al momento dell’incidente, non erano presenti passeggeri all’interno del veicolo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: sasso lanciato contro bus Cotral a Frascati, indagini in corso

Roma: spari contro bus a Torrevecchia, nessun ferito, indagini in corsoNella serata di ieri, intorno alle 19:50, un autobus della linea Atac 46B è stato coinvolto in un episodio di spari a Torrevecchia, Roma.

Leggi anche: Sassi contro il bus del Chieti dopo sconfitta a Recanati: indagini in corso

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Spari contro un bus di linea Atac a Roma, terrore per passeggeri e autista. Un gesto criminale; Spari e sassaiole contro i bus dell'Atac, i sindacati chiedono lo stop alle corse notturne nei quartieri a rischio; Spari contro un bus di linea Atac a Roma, terrore per passeggeri e autista. Un gesto criminale. E stasera sciopero di 4 ore; Colpo d’arma da fuoco contro un bus Atac - POP.

Roma – Lanciano un sasso contro un bus Cotral, finestrino in frantumiROMA - Nella serata di ieri, un grave episodio di vandalismo ha coinvolto un autobus di linea della compagnia Cotral, in servizio sulla tratta Rocca Priora - Ro ... etrurianews.it

Spari contro un bus di linea Atac a Roma, terrore per passeggeri e autista. «Un gesto criminale»Follia nella Capitale. Un colpo d'arma da fuoco contro un autobus di linea e tanta paura per i passeggeri e l'autista. E' accaduto ieri sera sulla linea 46B ... leggo.it

Traffico rallentato in #A1 tra Sasso Marconi e Pian del Voglio in direzione #Roma per materiali dispersi #viabiliTOS x.com

Omero Ciai partigiano Nato a Roma nel 1923, caduto a Sestri Levante (Genova) il 22 gennaio 1945, studente, Medaglia d'Oro al Valor Militare alla memoria. Alpinista provetto (aveva compiuto difficili, per allora, ascensioni sul Gran Sasso), dopo l'8 settembre - facebook.com facebook