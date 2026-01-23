Prende il via il terzo forum internazionale del turismo Santanchè | nuovo record di crescita grazie ai piccoli Comuni

È iniziata al Palazzo del Ghiaccio di Milano la terza edizione del Forum Internazionale del Turismo, organizzato dal ministero guidato da Daniela Santanchè in collaborazione con Enit. L'evento si propone di discutere le sfide e le opportunità del settore, con particolare attenzione alla crescita dei piccoli Comuni, che secondo la ministra contribuiscono significativamente allo sviluppo turistico nazionale.

Ha preso il via al Palazzo del Ghiaccio di Milano la t erza edizione del Forum Internazionale del turismo, organizzata dal ministero guidato da Daniela Santanchè, in collaborazione con Enit s.p.a. Ad aprire l’evento, che andrà avanti fino a domani, è stata il Ministro Santanchè che ha raccontato attraverso i numeri il lavoro del governo per il settore. “ I dati sugli arrivi turistici del 2025 diramati dal Viminale certificano la crescita del turismo italiano, che tocca un nuovo record totalizzando – come già annunciato dai dati MiTur – oltre 480 milioni di presenze, in aumento di oltre il 3% rispetto al 2024? ha detto Daniela Santanchè. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Turismo, terzo forum internazionale a Milano al via domani con il ministro Santanchè. Focus sui piccoli comuniDomani si apre a Milano il terzo Forum internazionale del turismo, promosso dal Ministero e realizzato con Enit Spa, presso il Palazzo del Ghiaccio.

Turismo, boom di arrivi nel 2025. Santanché": "Merito anche dei piccoli comuni"Nel 2025, il turismo in Italia ha registrato un significativo aumento di arrivi, come evidenziato dai dati della piattaforma

