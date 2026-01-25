I residenti di via San Gallo manifestano preoccupazione riguardo ai lavori per un edificio di lusso destinato a uso turistico nell’area dell’ex Ospedale militare. In un esposto alla procura, segnalano problemi legati ai

di Carlo Casini FIRENZE Non si ferma la protesta dei residenti di via San Gallo contro la realizzazione dell’edificio di lusso a uso turistico in costruzione nell’area dell’ex Ospedale militare. A scatenare la mobilitazione, le due torri alte 23 metri sorte rapidamente nel cortile interno davanti alle loro finestre, che tolgono luce del sole e privacy, oltre a impattare sul paesaggio. La questione ora approda anche in Procura. I residenti, riuniti nel comitato Salviamo Firenze per viverci, hanno manifestato ieri in strada e annunciato un esposto presentato da dieci firmatari tramite l’avvocato Urbano Rosa, con il supporto di due urbanisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Gallo, c’è l’esposto. Rabbia per i ’birilloni’: "Bloccano aria e luce. La procura intervenga"

Leggi anche: Luce elettrica a singhiozzo: "Intervenga A2A"

Leggi anche: Comune, esposto in Procura: "Irregolarità per provare a esternalizzare la riscossione tributi e ritorsioni a dirigenti"

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: San Gallo, c’è l’esposto. Rabbia per i ’birilloni’: Bloccano aria e luce. La procura intervenga; Via San Gallo, residenti contro le torri dell’ex Ospedale militare: Siamo murati in casa; Lavori ex ospedale San Gallo, petizione ed esposto dei residenti: 'Rivendichiamo il diritto alla luce del sole'; Top superga pizzo alte on Sale Le Superga Donna 2750 SANGALLO Sneaker TOTAL WHITE.

San Gallo, c’è l’esposto. Rabbia per i ’birilloni’: Bloccano aria e luce. La procura intervengaDieci residenti depositano la denuncia contro le due torri sorte nell’area dell’ex ospedale militare che offuscano le loro finestre La magistratura faccia qualcosa, siamo in piena area Unesco. lanazione.it

Firenze, esposto sui lavori nell'ex ospedale di via San Gallo: la protesta dei cittadini senza più luceÈ il gioco del «trova le differenze», lo lanciano sui social i residenti che vivono attorno all’ex ospedale militare di via San Gallo a Firenze, mentre postano le foto di prima e dopo, anzi durante, l ... corrierefiorentino.corriere.it

Un esposto alla magistratura e una petizione da consegnare all’amministrazione comunale contro la “cittadella del lusso” nell’ex ospedale militare di via San Gallo a #Firenze. Prosegue la protesta dei residenti, affiancati dal comitato Salviamo Firenze per vive facebook

Firenze, esposto sui lavori nell'ex ospedale di via San Gallo: la protesta dei cittadini senza più luce x.com