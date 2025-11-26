Luce elettrica a singhiozzo | Intervenga A2A

Blackout ed elettricità a singhiozzo, Vimodrone in pressing sul distributore Duereti: "Ho incontrato la società – dice il sindaco Dario Veneroni - e nonostante il Comune non abbia voce in capitolo in questa partita, abbiamo chiesto ad A2A di risolvere il problema al più presto". Proseguono i disservizi sulle forniture, dopo un’estate rovente anche da questo punto di vista "l’autunno non è da meno – sottolinea il primo cittadino-. Riceviamo continue segnalazioni di famiglie e attività commerciali. Una situazione inaccettabile, che mette a rischio apparecchiature, sistemi di sicurezza e la serenità dei nostri quartieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Luce elettrica a singhiozzo: "Intervenga A2A"

