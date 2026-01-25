Durante il Carnevale di Santarcangelo 2026, è stato annunciato che Samira Lui parteciperà a Sanremo. L’evento ha attirato l’attenzione con carri mascherati, lanci di caramelle e numerosi selfie. L’arrivo della cantante ha suscitato interesse tra i partecipanti, confermando la sua presenza alla prossima edizione del festival. Un momento di festa che ha unito tradizione e musica in un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Santarcangelo (Rimini), 25 gennaio 2026 – Dopo la pioggia del mattino, Samira Lui è arrivata a Santarcangelo come un raggio di sole. Dalla ribalta di Canale 5 al Carnevale da record in Romagna, la showgirl continua a raccogliere consensi ovunque vada. Non è un mistero che gran parte dei 10mila presenti oggi alla 22esima edizione del Carro mascherato – organizzato da Gm Group di Mirco Guidi – fossero lì per vederla da vicino. L’arrivo di Samira Lui lanciando caramelle e cioccolatini, regalando sorrisi e selfie. “ Quando arriva Samira? ”, mormorava qualche impaziente tra la folla, mentre l’attesa cresceva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Samira Lui a Sanremo 2026? L’annuncio al Carnevale di Santarcangelo: uno show tra carri mascherati, lanci di caramelle e selfie

Samira Lui, che show al Carnevale di Santarcangelo tra carri, lanci di caramelle e selfie. E poi l’annuncio su Sanremo 2026Samira Lui ha partecipato al Carnevale di Santarcangelo, caratterizzato da carri, lanci di caramelle e momenti di convivialità.

Samira Lui a Sanremo 2026? L’annuncio al Carnevale di Santarcangelo tra carri, lanci di caramelle e selfieIl Carnevale di Santarcangelo si svolge tra carri, lanci di caramelle e momenti di festa.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Samira Lui sfida il Festival e l’altra co-conduttrice dopo Laura Pausini: la mossa di Carlo Conti; Samira Lui non sarà al Festival di Sanremo 2026; Samira Lui è la regina del Carnevale: Tante sorprese e divertimento; Samira Lui, dopo la beffa Sanremo salta anche la promozione a Mediaset: Ilary Blasi chiude le porte alla star de La Ruota della Fortuna.

Samira Lui, che show al Carnevale di Santarcangelo tra carri, lanci di caramelle e selfie. E poi l’annuncio su Sanremo 2026Diecimila persone festanti hanno accolto alla 22esima edizione del Carro mascherato la showgirl protagonista assoluta su Canale 5 de La Ruota della Fortuna, co-condotta insieme a Gerry Scotti: Amo il ... msn.com

Samira Lui e il Festival di Sanremo: Non ci saròUna vera ovazione per la co-conduttrice in tv insieme a Gerry Scotti, madrina al Carnevale di Santarcangelo: Ora sono concentrata solo sulla Ruota della Fortuna Una vera ovazione per la ... ilrestodelcarlino.it

Vanessa Incontrada o Samira Lui: chi vedreste meglio sul palco di Sanremo - facebook.com facebook

Samira liscia e vestita così... Mi da fortissime SANREMO vibes #LaRuotaDeiCampioni x.com