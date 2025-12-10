Si masturba davanti a una donna sul treno | multa da 10mila euro e denuncia per un 24enne

Un giovane di 24 anni è stato multato di 10.000 euro e denunciato dopo essersi masturbato davanti a una passeggera su un treno. La scena si è svolta in una carrozza quasi vuota, con pochi viaggiatori seduti distanziati tra loro. L'episodio ha suscitato sdegno e preoccupazione tra i passeggeri presenti.

