Roma sta valutando un possibile trasferimento di Carrasco dall'Al-Shabab. L'interesse di Gasperini e Massara riguarda un prestito con opzione di riscatto. L'ex Atletico Madrid cerca una nuova avventura in Europa, ma il suo ingaggio rappresenta una delle principali sfide per la trattativa. La situazione è in fase di definizione, con incontri e valutazioni in corso.

C’è un terzo candidato forte nella corsa alla fascia sinistra giallorossa. Oltre a Tel e Sauer, infatti, ha preso piede la candidatura di Yannick Carrasco. Un nome non nuovo da queste parti. Nelle ultime ore la Roma ha fatto il primo passo concreto, con una prima offerta verbale di prestito con diritto di riscatto all’Al-Shabab contando anche sul parere favorevole del belga che vorrebbe tornare in Europa anche per giocarsi le carte per il Mondiale (Garcia gli ha detto di trovarsi un campionato più competitivo) e che ha già sentito l’ex compagno Hermoso. Carrasco piace sia a Gasperini che a Massara e sarebbe un rinforzo non da poco nel reparto offensivo giallorosso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, assalto a Carrasco: prima offerta all'Al-Shabab

Calciomercato Roma, tentazione Carrasco: avviati i contatti con l’Al Shabab ma c’è un ostacolo!Sul calciomercato della Roma, si registrano i primi contatti con l’Al Shabab per Yannick Carrasco, desideroso di tornare in Europa.

Ferreira Carrasco Juve, contatto nelle scorse ore con la dirigenza dell’Al Shabab! Cosa filtra sul futuro del belga, monitorato a distanzaNelle ultime ore, Ferreira Carrasco ha avuto un contatto diretto con la dirigenza dell’Al Shabab, con cui si discute il suo futuro.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Tutto il mercato in Diretta; Calciomercato Roma, assalto a Yannick Ferreira Carrasco: primo contatto con l’Al Shabab; Massara a caccia di un esterno: Hermoso sponsorizza Carrasco, e ora la Roma ci pensa; Roma, dopo Malen e Vaz caccia agli esterni: Carrasco idea a sorpresa, piace il giovane Sauer.

Comunità Ebraica di Roma. . Vi va di fare un salto indietro nel tempo Insieme al Prof. Claudio Procaccia , Direttore del Dipartimento per i Beni e le Attività Culturali della Comunità Ebraica di Roma, facciamo il percorso che portò al tentativo di assalto agli ebre facebook

#Roma all'assalto per #Dragusin Il punto sulla trattativa x.com