Al vertice di Manama, l’Italia non ha semplicemente partecipato: è stata ospite d’onore, occupando uno spazio che per anni era rimasto vuoto; l’ultima presenza europea in questo perimetro risaliva al 2016, e mai l’Italia era stata invitata. La premier Meloni si è presentata come leader riconosciuta e interlocutrice stabile in un’area — Bahrein, Oman, Arabia Saudita, Kuwait — che oggi è una delle piattaforme decisive della competizione globale. E lo ha fatto con un riconoscimento politico preciso, in un formato tradizionalmente riservato a una lista ristretta di capi di Stato e di governo. Va sottolineato che, nel punto stampa, Meloni ha voluto dare anche un messaggio di sobrietà e di rispetto delle istituzioni: ha scelto di non parlare di sé e ha attribuito il risultato all’Italia, valorizzando il Paese e il suo ruolo più della dimensione personale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - A Manama l’Italia compie il salto di qualità: Meloni ridisegna l’asse Golfo–Mediterraneo e colloca Roma al centro dell’Imec