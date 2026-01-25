Roma-Milan 1-1 | Gasp ferma i rossoneri l’Inter è ora a +5

Nel match dello Stadio Olimpico, Roma e Milan pareggiano 1-1, conclusione della 22ª giornata di Serie A. Il risultato permette a Gasperini di fermare i rossoneri, mentre l’Inter si avvicina a +5 in classifica. Una partita equilibrata che mantiene incerte le dinamiche della stagione, con entrambe le squadre alla ricerca di continuità.

Finisce 1-1 il match dello Stadio Olimpico tra Roma e Milan, posticipo domenicale della 22esima giornata di Serie A. I gol tutti nel secondo tempo: al vantaggio rossonero di De Winter al 62esimo ha risposto il rigore di Pellegrini al 74esimo. Battuta d’arresto dunque per il Milan, al suo terzo pareggio negli ultimi cinque match: la distanza tra il secondo posto della squadra di Allegri (47 punti) e l’Inter capolista (52) aumenta a cinque punti. Con il punto in casa, invece, i giallorossi di Gasperini raggiungono il Napoli al terzo posto a quota 43. Pellegrini non sbaglia dal dischetto! Pareggia la Roma, 1-1!? #RomaMilan pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Gli altri risultati: Juventus-Napoli 3-0, Inter-Pisa 6-2; Fiorentina-Cagliari 1-2; Como-Torino 6-0; Atalanta-Parma 4 a 0; Genoa-Bologna 3 a 2.

#RomaMilan, @Cristante a @DAZN_IT all’intervallo: “Dobbiamo continuare così” - @OfficialASRoma #ASRoma #Roma #Cristante x.com