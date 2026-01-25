roma bologna incastro di mercato su ferguson

La partita tra Roma e Bologna è attualmente in stand-by, con le formazioni ancora da definire. L’attenzione resta rivolta soprattutto al mercato e alle possibili evoluzioni, mentre il Bologna sembra intenzionato a mantenere invariato il proprio attacco per il momento. La situazione rimane aperta, con eventuali aggiornamenti che potrebbero influenzare le scelte delle due squadre nelle prossime settimane.

Situazione in stand-by, ma con uno scenario che resta aperto. L’attacco del Bologna è destinato a rimanere invariato, almeno per ora. Tuttavia, nelle ultime ore prende corpo un’ipotesi legata alle mosse della Roma. Se il club giallorosso dovesse riuscire a consegnare a Gian Piero Gasperini un nuovo centravanti nei prossimi giorni, si aprirebbe automaticamente una finestra in uscita. In quel caso, Evan Ferguson potrebbe diventare un’opportunità di mercato. Il Bologna osserva. L’idea sarebbe quella di inserirsi solo a condizioni chiare: prestito secco, senza operazioni strutturali. Nessuna trattativa avviata, ma un incastro potenziale che dipende esclusivamente dalle prossime mosse della Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma, mercato in uscita: valutazioni su Dovbyk e Ferguson A Trigoria, il mercato si svolge con attenzione e strategia.

Celtic Roma, parla Gasperini: «Non è mai facile vincere su questi campi. Ferguson importante che giochi con questa intensità. Sul mercato…» Gian Piero Gasperini commenta la vittoria della Roma per 3-0 contro il Celtic nella sesta giornata di Europa League 20252026, sottolineando le difficoltà di ottenere risultati in trasferta e l'importanza dell'intensità messa in campo.

