Roma mercato in uscita | valutazioni su Dovbyk e Ferguson

Roma, mercato in uscita: valutazioni su Dovbyk e Ferguson A Trigoria, il mercato si svolge con attenzione e strategia. La Roma monitora attentamente le opportunità di cessione, considerando le valutazioni di Dovbyk e Ferguson, per ottimizzare le risorse disponibili. La gestione delle uscite è fondamentale per poter intervenire con efficacia sul mercato, mantenendo equilibrio tra esigenze tecniche e finanziarie.

A Trigoria il mercato non è mai un binario unico. La Roma continua a muoversi con prudenza strategica, consapevole che per aggiungere qualità potrebbe essere necessario liberare spazio prima ancora che budget. È in questo contesto che prende forma una riflessione tutt’altro che banale: una possibile uscita nel reparto offensivo, se le condizioni lo renderanno davvero conveniente. Non è una scelta ideologica, ma una valutazione tecnica ed economica che il direttore sportivo Frederic Massara sta portando avanti con attenzione, senza forzature e senza fretta. Due situazioni diverse, una sola logica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

