Roberta Bruzzone a Verissimo | lutti minacce e scelte radicali perché ha scelto di non diventare madre

Roberta Bruzzone si apre a Verissimo, condividendo aspetti della sua vita privata spesso tenuti lontani dal pubblico. In questa intervista, l’esperta di cronaca nera parla di lutti, minacce e delle ragioni che l’hanno portata a scegliere di non diventare madre. Un racconto sincero e intimo che permette di conoscere un lato più personale di una professionista conosciuta per il suo approccio analitico.

L’intervista intima di Roberta Bruzzone a Verissimo. Per la prima volta a Verissimo, Roberta Bruzzone abbandona il linguaggio tecnico dell’esperta di cronaca nera e si racconta come donna. Non analizza, non ricostruisce, non interpreta. Si espone. E lo fa in modo netto, senza sconti, in un’intervista che segna uno spartiacque tra la figura pubblica e quella privata. Nel salotto di Silvia Toffanin, la criminologa e psicologa forense mostra ciò che solitamente resta fuori campo: il dolore, le fragilità, le paure e le scelte definitive che hanno modellato la sua vita. Il doppio lutto di Roberta Bruzzone: la perdita dei genitori. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

“Ho ricevuto minacce di morte anche per il caso Garlasco. Ho scelto di non avere figli. Non credo di essere adatta a fare la madre”: così Roberta BruzzoneRoberta Bruzzone, nota criminologa, si è raccontata durante la puntata di “Verissimo” del 25 gennaio, condividendo le sue esperienze personali e le difficoltà affrontate, tra cui minacce di morte e la decisione di non avere figli.

