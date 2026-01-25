Ricatti a luci rosse Perquisizioni in casa dell’ex capogruppo FdI Tommaso Cocci Caccia alle foto osé
La procura di Prato ha eseguito una nuova perquisizione presso l’abitazione di Tommaso Cocci, ex capogruppo di Fratelli d’Italia, nell’ambito di un’indagine sulle minacce a luci rosse e la ricerca di foto osé. L’operazione si inserisce in un quadro più ampio di attività investigative volto a chiarire i fatti e accertare eventuali responsabilità.
Prato, 25 gennaio 2026 – Nuova perquisizione disposta dalla procura di Prato nell’ambito dell’inchiesta sulle minacce a luci rosse nei confronti dell’ex capogruppo in consiglio comunale di FdI Tommaso Cocci. Questa volta la perquisizione è stata estesa alla casa della stessa persona offesa, assistita dall’avvocato Olivia Nati, alla ricerca di “conferme” alle indagini in corso. Un atto a tutela di Cocci (che resta persona offesa), vittima di una serie di lettere minatorie con ricatti espliciti, arrivate non solo a lui ma anche ad altri esponenti politici lo scorso anno. Venerdì, a casa di Cocci, la procura ha cercato le immagini, che ritraevano Cocci e che sono state usate per confezionare le lettere infamanti, trovate nei dispositivi informatici di Andrea Poggianti, vicepresidente del consiglio comunale di Empoli e in passato iscritto a Fratelli d’Italia, e indagato insieme a Claudio Belgiorno, ex consigliere comunale di Prato sempre per FdI. 🔗 Leggi su Lanazione.it
