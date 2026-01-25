La procura di Prato ha eseguito una nuova perquisizione presso l’abitazione di Tommaso Cocci, ex capogruppo di Fratelli d’Italia, nell’ambito di un’indagine sulle minacce a luci rosse e la ricerca di foto osé. L’operazione si inserisce in un quadro più ampio di attività investigative volto a chiarire i fatti e accertare eventuali responsabilità.

Prato, 25 gennaio 2026 – Nuova perquisizione disposta dalla procura di Prato nell’ambito dell’inchiesta sulle minacce a luci rosse nei confronti dell’ex capogruppo in consiglio comunale di FdI Tommaso Cocci. Questa volta la perquisizione è stata estesa alla casa della stessa persona offesa, assistita dall’avvocato Olivia Nati, alla ricerca di “conferme” alle indagini in corso. Un atto a tutela di Cocci (che resta persona offesa), vittima di una serie di lettere minatorie con ricatti espliciti, arrivate non solo a lui ma anche ad altri esponenti politici lo scorso anno. Venerdì, a casa di Cocci, la procura ha cercato le immagini, che ritraevano Cocci e che sono state usate per confezionare le lettere infamanti, trovate nei dispositivi informatici di Andrea Poggianti, vicepresidente del consiglio comunale di Empoli e in passato iscritto a Fratelli d’Italia, e indagato insieme a Claudio Belgiorno, ex consigliere comunale di Prato sempre per FdI. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ricatti a luci rosse. Perquisizioni in casa dell’ex capogruppo FdI Tommaso Cocci. Caccia alle foto osé

Casa a luci rosse, i fratelli De Michele assolti dopo 5 anniDopo cinque anni di inchieste e processi, i fratelli De Michele sono stati assolti nel caso della casa a luci rosse.

Regione Campania, Cirielli capo dell'opposizione e Sangiuliano capogruppo FdIGennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura, è il nuovo capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale della Campania.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Ricatti a luci rosse. Perquisizioni in casa dell’ex capogruppo FdI Tommaso Cocci. Caccia alle foto osé; Riccardo Salvagno e Andrea Vescovo, chi ha sparato a Sergiu Tarna? Caccia ai supertestimoni. Interrogato l'amico di Tenerife; Riccardo Salvagno, Lady Bruneth: Tante ore con lui ma non esiste alcun video degli incontri; Riccardo Salvagno, Lady Bruneth e quell'ultimo incontro: Ha minacciato di uccidere anche me. È ossessionato da un video che io non ho.

Video hard e ricatti a luci rosse, una condannaEra finito nei guai per una vicenda di estorsioni a luci rosse, ma ieri il tribunale di Macerata lo ha condannato per ricettazione. Sono cadute le accuse nei confronti di un 42enne, residente a ... ilrestodelcarlino.it

Prof ricattato dal giovane che ospitava a casa: «Dammi 150mila euro o diffondo il nostro video a luci rosse»PADOVA - Un ex professore di 77 anni, oggi in pensione, è stato vittima di un ricatto a luci rosse. A tradirlo un conoscente romeno, abile nel farlo cadere in una ... ilgazzettino.it

Dal gaslighting, ai ricatti emotivi fino all'isolamento - facebook.com facebook