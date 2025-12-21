Report su Rai 3 anticipazioni 20 dicembre | Cardiochirurgia pediatrica Amazon e le altre inchieste di stasera
Ecco il report su Rai 3 per la sera del 20 dicembre. La puntata affronta temi importanti come la cardiochirurgia pediatrica, le condizioni dei lavoratori di Amazon, i macelli che commercializzano carne scaduta e la gestione dell’acqua in Sicilia. Di seguito le anticipazioni dei servizi previsti per questa sera.
La puntata esplora la cardiochirurgia pediatrica, le condizioni dei lavoratori di Amazon, i macelli che commercializzano carne scaduta e la gestione idrica in Sicilia. Questa sera, domenica 21 dicembre, Report torna su Rai 3 e RaiPlay alle 20.30 con inchieste su temi di grande attualità: dalla cardiochirurgia pediatrica in Sicilia alle condizioni di lavoro in Amazon, dal nuovo sequestro di carne scaduta in Emilia alla crisi idrica in Sicilia, tra dighe incompiute, reti colabrodo e intrecci tra politica e appalti sospetti. "Il cuore del problema": due cardiochirurgie in Sicilia Secondo il Decreto Balduzzi, può essere autorizzata una sola cardiochirurgia pediatrica ogni 4-6 milioni di abitanti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
