Walter Leonardi torna sul palco con Recital uno spettacolo di monologhi improvvisazione e musica

Sabato 13 dicembre, alla Sala Theatro in Vicolo Portaccia, arriva “Recital”, uno spettacolo ‘libero’ da linee drammatiche e comiche, dove si ridere immersi nel mondo della poesia e della bellezza. L'opera proposta è un mix di monologhi, improvvisazione, qualche canzone e poesia tratti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it