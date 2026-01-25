Prosciutto cotto e tumori | perché la notizia che gira sul web non è affatto nuova

Recentemente si è diffusa online una notizia che associa il consumo di prosciutto cotto a rischi cancerogeni. Tuttavia, questa informazione non è nuova: la classificazione come possibile cancerogeno risale già al 2015. È importante distinguere tra dati consolidati e allarmismi infondati, evitando di trarre conclusioni affrettate sulla base di notizie riproposte senza aggiornamenti.

Da qualche giorno il web rilancia allarmismi sul prosciutto cotto «classificato come cancerogeno». La fanno passare per una cosa nuova, ma non c’è nulla di nuovo in tutto questo: la classificazione risale al 2015. È allora che l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ( IARC ), organismo dell’OMS, ha inserito le carni rosse lavorate tra le sostanze potenzialmente cancerogene per l’uomo. Non si tratta quindi di una scoperta recente, ma di una verità scientifica ormai consolidata. La verità sul prosciutto cotto. Dopo aver analizzato oltre 800 studi epidemiologici, un gruppo di 22 esperti internazionali ha stabilito che le carni lavorate – salumi, affettati, insaccati, carni affumicate o trattate con conservanti – rientrano nel gruppo 1 dei cancerogeni certi. 🔗 Leggi su Panorama.it

Argomenti discussi: Prosciutto cotto cancerogeno: non è una notizia, lo sappiamo da oltre 10 anni; Il prosciutto cotto fa davvero venire il cancro? Parla l'endocrinologa; Il prosciutto cotto è davvero cancerogeno? Sì, ma come tutti gli altri insaccati e le carni processate (e lo sappiamo dal 2015); Negli ultimi giorni è scattato l'allarme per il prosciutto cotto cancerogeno, ma è una cosa che sappiamo ormai da dieci anni.

