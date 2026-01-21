Prosciutto cotto e vaccini | tutta la verità sul rischio cancro

Recentemente si è diffusa l’idea che prosciutto cotto e vaccini anti-Covid possano essere collegati al rischio di cancro. È importante chiarire questi dubbi con informazioni affidabili. In questo articolo, approfondiremo cosa dice la scienza riguardo a questi temi, per evitare allarmismi infondati e comprendere meglio i reali rischi associati a alimenti e vaccinazioni.

Attenzione al prosciutto cotto cancerogeno e, naturalmente, ai vaccini anti-Covid. Quanti di voi li hanno sentiti collegare, negli ultimi giorni, al pericolo di ammalarsi di cancro? Ma allora dobbiamo eliminare gli insaccati o preoccuparci per le passate immunizzazioni? “Quando si parla di rischio tumor i è bene fare chiarezza”, dice a LaSalute di LaPresse Saverio Cinieri, direttore dell’Unità operativa complessa Oncologia medica e Brest Unit dell’Ospedale Antonio Perrino di Brindisi, già presidente di Aiom e Fondazione Aiom. Prosciutto cotto e carni lavorate: cosa rischiamo. “Non solo il prosciutto cotto, ma tutte le carni lavorate sono state inserite nel 2015 dallo Iarc nella lista dei cancerogeni assoluti insieme al fumo, all’amianto e all’alcol. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Leggi anche: Prosciutto cotto e fesa di tacchino a rischio listeria, non mangiateli: i lotti ritirati dai supermercati

