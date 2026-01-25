L'incontro tra Atalanta e Parma, valido per la ventiduesima giornata di Serie A, si svolgerà domenica alle 15. Analizziamo le statistiche, le notizie più recenti, le probabili formazioni e le modalità di visione in diretta tv e streaming, offrendo un quadro completo per seguire questa sfida senza enfasi o sensazionalismi.

Atalanta-Parma è una partita della ventiduesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Dopo il pareggio di Pisa e la sconfitta subita in rimonta in Champions League contro il Bilbao, questa è l’occasione buona per l’Atalanta di Palladino, che ha dato subito un passo diverso alla sua squadra, di tornare a vincere e rilanciare le ambizioni europee per la prossima stagione. Anche perché il Como, altrimenti, scappa proprio. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ovviamente sono favorito i nerazzurri di casa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Atalanta-Parma: Palladino non molla il Como

Leggi anche: Pronostico Atalanta-Fiorentina: Palladino sorride ancora

Leggi anche: Verona-Atalanta, operazione rilancio per Palladino al Bentegodi? Pronostico

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Pronostico Atalanta-Parma quote 22ª giornata Serie A; Pronostico Atalanta-Parma: analisi e probabili formazioni 25/01/2026 Serie A; Pronostico Atalanta-Parma: analisi, quote e consigli; Pronostico Atalanta-Parma 25 Gennaio 2026: Palladino vuole tornare a vincere.

Atalanta-Parma, la Dea cerca il riscatto dopo il ko europeoPresentazione di Atalanta-Parma del 25 gennaio 2026: orario, TV e streaming, probabili formazioni, precedenti storici e analisi della sfida della 22ª giornata ... lifestyleblog.it

Pronostico Atalanta-Parma: Palladino punta l'Europa, ma i gialloblù sono 'formato trasferta'Pronostico Atalanta-Parma quote analisi statistiche precedenti 22ª giornata Serie A in programma domenica 25 gennaio alle 15 ... gazzetta.it

Atalanta–Inter Pronostico secco: risultato esatto e marcatori. Una maglia speciale per il primo che ci prende. Commenta #footballshirtcollection #quizchallenge #quiz #calcio #soccer - facebook.com facebook