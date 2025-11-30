Atalanta-Fiorentina è una partita della tredicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Era complicato pensare che a Napoli, la nuova Atalanta di Palladino, potesse fare risultato. Mentre in Europa, contro il Francoforte, è arrivata una vittoria importantissima. E anche le parole di Scamacca hanno fatto capire come questa Dea abbia la voglia di tornare a vincere anche in Serie A con un allenatore “che ci ha dato fiducia” ha detto il centravanti. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Atalanta-Fiorentina: Palladino sorride ancora