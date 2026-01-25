Pronostici di oggi 25 gennaio | Juventus – Napoli e Roma – Milan

Ecco i pronostici di oggi, 25 gennaio, con un focus su Juventus–Napoli e Roma–Milan. La recente vittoria dell’Inter contro Pisa ha intensificato la competizione tra le principali contendenti, con particolare attenzione alla sfida tra Roma e Milan all’Olimpico. Analizzare le statistiche e le tendenze può aiutare a comprendere meglio le possibili evoluzioni delle partite di oggi.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 25 gennaio. La vittoria per 6-2 dell'Inter sul Pisa ha messo ancora più pressione sulle rivali dirette che oggi si scontrano fra loro, in particolare sul Milan, impegnato all'Olimpico contro la Roma, che al momento è la squadra più pericolosa in ottica nerazzurra. Per il Napoli, reduce

