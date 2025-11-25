Pronostici di oggi 25 novembre | Juventus e Napoli non possono più sbagliare
Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 25 novembre. BodoGlimt-Juventus e Napoli-Qarabagh sono le due partite che vedono coinvolte le squadre italiane, mentre Inter e Atalanta scenderanno in campo mercoledì sera. Al “Maradona” non ci aspettiamo sorprese, mentre la trasferta degli uomini di Spalletti potrebbe non essere così semplice. Ovviamente copriamo tutti il programma . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
