Promozione Incroci assai pericolosi per Pietrasanta e Forte

La 19ª giornata di Promozione ha preso il via con due anticipi: Jolo-Luco, conclusa con il risultato di 2-0, e Casalguidi-Montignoso, terminata 2-3. Partite che hanno aperto il turno di ritorno, caratterizzato da incontri importanti per le squadre di Pietrasanta e Forte. Continueranno a delineare le posizioni in classifica e a influenzare il percorso delle squadre nel prosieguo del campionato.

In Promozione la 19ª (quarta di ritorno) si è aperta già ieri coi due anticipi del sabato Jolo-Luco (2-0) e Casalguidi-Montignoso (2-3). Ma i grandi incontri sono oggi alle 15 e attendono proprio le due versiliesi: ci sarà infatti lo scontro diretto playoff tra Ponte Buggianese e Pietrasanta (fischia Sara Foresi di Livorno, con guardalinee Andrea Angeli di Carrara e Mohamed Abdulkadir Mohamed di Empoli) mentre il Forte dei Marmi al “Necchi-Balloni“ riceve la visita dalla lanciatissima capolista Lampo Meridien (designati Guido Lachi di Siena, Matteo Rocchi di Pontedera e Francesco Magnelli di Valdarno). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione. Incroci assai pericolosi per Pietrasanta e Forte Leggi anche: Promozione. Pietrasanta incerottato, Forte con tante novità Leggi anche: Promozione. Pietrasanta e Forte vogliono subito tornare ai 3 punti Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Promozione. Incroci assai pericolosi per Pietrasanta e Forte. Incroci pericolosi, residenti esasperatiA Savignano continuano gli incidenti, a cadenza settimanale, ormai da vent’anni, fra via Selbelle III, una strada di qualche centinaio di metri, negli incroci con la provinciale 11 per Sogliano nella ... ilrestodelcarlino.it Promozione, ecco il programma della 21esima giornata: gli incroci della domenica Occhi su San Marco-Real Siti, Rutiglianese-Cosmano Sport Foggia e Corato-Virtus Palese. #VoceTranese - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.