Promozione Pietrasanta e Forte vogliono subito tornare ai 3 punti

Sport.quotidiano.net | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Promozione l’ottava giornata questo pomeriggio vede il Pietrasanta in casa (ma ancora al “Pedonese“ a Marina di Pietrasanta) ed il Forte dei Marmi in una vicinissima trasferta, dopo il pari 2-2 nel derbyssimo di sabato scorso. che ha avuto strascichi soprattutto sponda Forte (vedi la lunghissima squalifica di Barsottini. ma non solo). Ma vediamo tutto più nel dettaglio. Qui Pietrasanta. Arriva il Montelupo (sul sintetico del “Pedonese“ dirigerà Lorenzo Ambrosini di Carrara coi guardalinee pisani Giacomo Di Legge e Fabio Marino) che ha vinto tutte le sue ultime tre trasferte. Per cui Leonardo Tocchini sa che i fiorentini sono da prender con le molle. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

promozione pietrasanta e forte vogliono subito tornare ai 3 punti

© Sport.quotidiano.net - Promozione. Pietrasanta e Forte vogliono subito tornare ai 3 punti

Approfondisci con queste news

Promozione. Pietrasanta e Forte vogliono tornare ai 3 punti - In Promozione la terza giornata di campionato nel girone A è già iniziata ieri pomeriggio con l’anticipo del sabato Casalguidi- Riporta lanazione.it

promozione pietrasanta forte voglionoOttavo turno di Promozione. Cubino nel mirino del Montignoso. San Marco Avenza col Forte dei Marmi - Sfide d’alta classifica per Montignoso e San Marco Avenza, che oggi alle 14:30 ospiteranno rispettivamente Cubino e Forte dei ... Lo riporta msn.com

Calcio, Promozione. Il post-sfida di Forte e Pietrasanta. Vaira e Laucci sono stati i migliori - In Promozione la 7ª giornata ha lasciato in dote un derby della Versilia storica che mantiene inalterato il distacco ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Promozione Pietrasanta Forte Vogliono