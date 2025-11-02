Promozione Pietrasanta e Forte vogliono subito tornare ai 3 punti

In Promozione l’ottava giornata questo pomeriggio vede il Pietrasanta in casa (ma ancora al “Pedonese“ a Marina di Pietrasanta) ed il Forte dei Marmi in una vicinissima trasferta, dopo il pari 2-2 nel derbyssimo di sabato scorso. che ha avuto strascichi soprattutto sponda Forte (vedi la lunghissima squalifica di Barsottini. ma non solo). Ma vediamo tutto più nel dettaglio. Qui Pietrasanta. Arriva il Montelupo (sul sintetico del “Pedonese“ dirigerà Lorenzo Ambrosini di Carrara coi guardalinee pisani Giacomo Di Legge e Fabio Marino) che ha vinto tutte le sue ultime tre trasferte. Per cui Leonardo Tocchini sa che i fiorentini sono da prender con le molle. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione. Pietrasanta e Forte vogliono subito tornare ai 3 punti

