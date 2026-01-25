Nella giornata di ieri, si è svolta un’importante iniziativa di prevenzione medica gratuita organizzata dall’associazione “Le Mani sui Cuori” in collaborazione con UST CISL Irpinia-Sannio. Questa iniziativa, resa possibile da un protocollo d’intesa tra le due realtà, ha registrato un notevole aumento di prestazioni erogate, contribuendo alla promozione della salute e alla sensibilizzazione sul controllo preventivo.

Tempo di lettura: 3 minuti “Nella mattina di ieri con grande soddisfazione abbiamo effettuato un’altra giornata di prevenzione medica gratuita,grazie al protocollo d’intesa che vede unite l’associazione “ Le Mani sui Cuori” e la UST CISL IRPINIASANNIO”. Così il Segretario generale delal Cisl Irpinia Sannio, Ferdando Vecchione: La lungimiranza dettata dal capillare lavoro svolto sui territori per il benessere della gente ha fatto si, che anche ieri si raggiungessero circa 110 prestazioni di prevenzione medica gratuita di varie specialistiche. Mi preme sottolineare che quando si opera all’ interno di un territorio in cui vi e carenza di prestazioni da parte delle strutture atte ad erogare servizi primari rivolti alla salute, il sindacato e l’associazionismo fanno fronte comune unendo le forze e portando un risultato più che soddisfacente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Prevenzione medica, boom di prestazione con “La mani sui cuori”

Prevenzione, tornano le visite specialistiche con “Le mani sui cuori”Prevenzione e tutela della salute tornano al centro con l'iniziativa “Le mani sui cuori”.

Leggi anche: Violenza sulle donne, a Bergamo la prevenzione viaggia sui mezzi: “Per la prevenzione”

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Tumori gastrointestinali: l’avanzata delle CAR-T e l’allarme per i giovani; Addio probiotici a caso: a Udine la medicina di precisione parte dall’intestino; Gela, successo per la seconda tappa delle giornate di prevenzione sanitaria; Boom di controlli alla prostata grazie a Buen Camino: il film di Zalone rompe il tabù sulla prevenzione.

Boom di controlli alla prostata grazie a Buen Camino: il film di Zalone rompe il tabù sulla prevenzioneDopo l’uscita di Buen Camino, cresce il numero di visite urologiche per controlli alla prostata: l’ironia di Checco Zalone rompe il tabù. greenme.it

Effetto Zalone sulla salute, i medici: Più visite per la prostata dopo 'Buen Camino'(Adnkronos) - Dopo l’uscita dell’ultimo film di Checco Zalone, 'Buen Camino', si registra un aumento delle visite urologiche di prevenzione. A riferirlo all'Adnkronos Salute è Vincenzo Mirone, respo ... msn.com

Check Up in Habilita Medical Bergamo, il modo migliore per fare prevenzione Habilita Robotics Healthcare #adv - facebook.com facebook