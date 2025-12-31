Giovani talenti del Cilento si sono distinti sul podio del Premio Wigwam, un riconoscimento nazionale che premia l’eccellenza giovanile. Originari di Orria, hanno raggiunto Napoli per ricevere il premio, testimonianza del loro impegno e delle potenzialità di questa regione. Un risultato che conferma come il talento e la dedizione possano aprire nuove strade e valorizzare il territorio cilentano.

Orria (SA) – Da Orria a Napoli per ritirare, con orgoglio, un nuovo importante riconoscimento nazionale. Lunedì 29 dicembre 2025, presso la sala del Consiglio del SUGC – Sindacato Unitario Giornalisti della Campania, si sono svolte le premiazioni della 4ª edizione del Premio Wigwam Stampa Italiana “Giovani comunicatori per Comunità resilienti”, che hanno visto protagonista il Cantiere di Esperienza Partecipativa di Orria e alcuni giovani talenti del territorio cilentano. Il gruppo del Cantiere partecipativo di Orria, con il progetto “La Comunità di Orria attraverso i suoi sapori”, ha conquistato il Secondo Premio nazionale nella Sezione Generale, confermando il valore di un percorso collettivo che mette al centro identità, tradizioni e partecipazione attiva della comunità. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Giovani talenti del Cilento sul podio del Premio Wigwam

