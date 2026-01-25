Prato prima passa dai congressi Papabili sì idee chiare no

Da lanazione.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prato si avvicina alle elezioni di maggio, con le candidature ancora in fase di definizione. Le liste e i candidati sono in fase di preparazione, mentre le forze politiche si preparano a presentarsi agli elettori. In questo contesto, si delineano ancora molte incognite sulle alleanze e le strategie, evidenziando un panorama politico in evoluzione e ancora tutto da chiarire.

Prato si avvicina alle amministrative di maggio, con le squadre ancora nel riscaldamento e la formazione ufficiale tutt’altro che annunciata. A quattro mesi dalla possibile data della consultazione, la città non ha ancora espresso un candidato ufficiale. Nel centrosinistra, il Pd ha iniziato una serie di incontri con i cittadini, per stilare un documento di sintesi che metta insieme le necessità e le priorità della città. Se sul programma qualche passo in avanti è stato fatto, sul nome del candidato siamo ancora alle prime fasi di preparazione. Per il Pd, il primo tassello da sistemare sarà l’elezione del segretario provinciale, e solo dopo si parlerà del candidato sindaco del campo largo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

prato prima passa dai congressi papabili s236 idee chiare no

© Lanazione.it - Prato prima passa dai congressi. Papabili sì, idee chiare no

Leggi anche: Calciomercato Inter, Chivu ha le idee molto chiare per gennaio. Come si evolverà la situazione?

Leggi anche: Calciomercato Inter, Repubblica svela il piano: «Si lavora per giugno, idee chiare tra porta e fascia destra»

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Prato prima passa dai congressi. Papabili sì, idee chiare no; L'anteprima della 45ma tappa del Viaggio della Fiamma Olimpica, da Schio a Padova; Prato - Politeama pratese: Concerto della Camerata strumentale diretta da Hugo Ticciati; La Grotta della Natività sarà restaurata per la prima volta dopo 600 anni: i lavori affidati a una ditta di Prato.

Ac Prato, male la prima in campionato: l'Orvietana passa al LungobisenzioIl primo squillo del match è di marca biancazzurra: l'iniziativa sulla sinistra di Zanon consente a Greselin di calciare a giro, con la conclusione che si spegne di poco sul fondo. Come preannunciato ... lanazione.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.