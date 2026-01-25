Prato prima passa dai congressi Papabili sì idee chiare no

Prato si avvicina alle elezioni di maggio, con le candidature ancora in fase di definizione. Le liste e i candidati sono in fase di preparazione, mentre le forze politiche si preparano a presentarsi agli elettori. In questo contesto, si delineano ancora molte incognite sulle alleanze e le strategie, evidenziando un panorama politico in evoluzione e ancora tutto da chiarire.

Prato si avvicina alle amministrative di maggio, con le squadre ancora nel riscaldamento e la formazione ufficiale tutt'altro che annunciata. A quattro mesi dalla possibile data della consultazione, la città non ha ancora espresso un candidato ufficiale. Nel centrosinistra, il Pd ha iniziato una serie di incontri con i cittadini, per stilare un documento di sintesi che metta insieme le necessità e le priorità della città. Se sul programma qualche passo in avanti è stato fatto, sul nome del candidato siamo ancora alle prime fasi di preparazione. Per il Pd, il primo tassello da sistemare sarà l'elezione del segretario provinciale, e solo dopo si parlerà del candidato sindaco del campo largo.

