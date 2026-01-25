Nella serata di sabato 24 gennaio 2026, a Ponte di Savignone, un uomo di 66 anni, Mario Parodi, è stato investito da un furgone in via Guglielmo Marconi, causando il suo decesso. L’incidente è avvenuto poco prima delle 22, e le autorità stanno ancora conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Un uomo di 66 anni, Mario Parodi, è morto sabato sera, 24 gennaio 2026, a Ponte di Savignone in via Guglielmo Marconi, è stato investito da un furgone poco prima delle ore 22. Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 2 e un'ambulanza della Croce Rossa di Montoggio, inutili i tentativi di rianimazione, l'uomo è morto praticamente sul colpo. Sul posto i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti sull'esatta dinamica, sembra che la persona non stesse attraversando sulle strisce. Si tratta della terza vittima sulle strade della città metropolitana dopo i due morti nel Comune di Genova.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Argomenti discussi: Ponte di Savignone, morto un pedone investito da un furgone; Ponte di Savignone, pedone muore investito da un furgone; Tragedia sul Ponte di Savignone: pedone di 66 anni investito e ucciso da un furgone; Pedone muore investito da un furgone a Ponte di Savignone.

Pedone investito da un camion a Ponte di Savignone, è gravissimoL’uomo è stato travolto in via Guglielmo Marco davanti a un locale. Il persone del 118 e i carabinieri sono sul posto ... ilsecoloxix.it

Tragedia sul Ponte di Savignone: pedone di 66 anni investito e ucciso da un furgoneUn altro nome si aggiunge alla tragica lista delle vittime della strada nella Città metropolitana di Genova. Si chiama Mario Parodi, aveva 66 anni ed era residente in vallata: è morto ieri sera, in ... primocanale.it

