Pedone investito da un furgone ad Acireale

Questa mattina, in via delle Terme ad Acireale, un anziano è stato coinvolto in un incidente stradale. Dopo essere sceso dalla propria auto, è stato investito da un furgone che transitava in quel momento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e accertare le cause dell’incidente.

