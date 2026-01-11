Pedone investito da un furgone ad Acireale

Da cataniatoday.it 11 gen 2026

Questa mattina, in via delle Terme ad Acireale, un anziano è stato coinvolto in un incidente stradale. Dopo essere sceso dalla propria auto, è stato investito da un furgone che transitava in quel momento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e accertare le cause dell’incidente.

Un anziano e’ stato investito, questa mattina, in via delle Terme ad Acireale. Dopo essere sceso dalla sua auto, è stato centrato in pieno da un furgone sopraggiunto in quel momento. Il pensionato è rovinato sull'asfalto, rimanendo comunque vigile, come riportato anche da Acireale Social. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

