Poggibonsi, conosciuta come la città rosa, si prepara a ospitare un forum dedicato alla lotta contro la violenza di genere. L’appuntamento di martedì intende sensibilizzare la comunità su un problema diffuso e complesso, richiamando l’attenzione su strumenti e azioni concrete per contrastarlo. Un momento di confronto e riflessione per rafforzare il impegno collettivo contro ogni forma di violenza e discriminazione.

Ecco la città rosa. Obiettivo: contrastare la violenza di genere, una vera e propria piaga sociale, come ci racconta la cronaca. Martedì alle 17,30 nella sala del consiglio del Comune di Poggibonsi si insedierà il forum "La città amica delle donne: tavolo per la cittadinanza di genere ". Sono diciannove le donne di varia età che hanno aderito all’avviso pubblicato dal Comune, in rappresentanza professioni e settori diversi. "Il terzo forum nato nell’ambito del percorso che abbiamo costruito e avviato per promuovere la partecipazione dei cittadini e delle cittadine – afferma la sindaca Susanna Cenni – Anche in questo caso grazie a tutte coloro che si sono messe a disposizione per dare il proprio contributo alla costruzione collettiva di una città amica delle donne e quindi più vivibile per tutti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Poggibonsi: la città rosa. Martedì previsto un forum contro la violenza di genere

Leggi anche: Poggibonsi si tinge di rosa ‘Città amica delle donne’. Aperta l’adesione al forum

Leggi anche: “Neanche con una rosa” contro la violenza di genere

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Poggibonsi: la città rosa. Martedì previsto un forum contro la violenza di genere.

Poggibonsi: procedura avviata per dotare la città di tre bagni pubbliciPOGGIBONSI. Il Comune di Poggibonsi ha avviato la procedura per dotare la città di tre bagni pubblici. Un intervento atteso – dichiara la Saranno in centro, in area mercato, a Salceto. Cenni: Interv ... ilcittadinoonline.it

Poggibonsi si tinge di rosa ‘Città amica delle donne’. Aperta l’adesione al forumInsieme ad altri strumenti già operativi nella promozione delle politiche di genere, prende il via questo percorso di inclusione, dice l’assessore Valiani. Poggibonsi diventa ‘città amica delle ... lanazione.it

Poggibonsi, procedura avviata per dotare la città di tre bagni pubblici.. facebook